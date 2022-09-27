Продажи электромобилей в мире могут установить рекорд в 2022 году

Мировые продажи электромобилей могут достичь рекордного максимума в текущем году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). При этом аналитики отмечают необходимость принятия более активных мер в других секторах, чтобы достичь целей по нулевым уровням выбросов к 2050 году.

В ежегодном докладе МЭА Tracking Clean Energy Progress (TCEP) говорится, что мировые продажи электромобилей в 2021 году увеличились вдвое до 6,6 млн единиц, составив около 9% автомобильного рынка в целом. В 2022 году продажи, как ожидается, достигнут нового максимума, составив 13% от общего объема продаж легковых автомобилей, пишет агентство «Интерфакс».

По итогам первого полугодия 2022 года мировые продажи автомобилей с подзарядкой от сети увеличились на 57% и составили 4 млн 161 тыс. единиц, в том числе – 3,05 млн чистых электромобилей и 1,11 млн гибридных машин, гласят данные портала EV-volumes. В результате их общая доля на мировом авторынке увеличилась с 6,3% в первом полугодии 2021-го до 12% за январь – июнь 2022 года.

По данным МЭА, производители электромобилей имеют все шансы выполнить цели, поставленные на 2030 год, в рамках плана по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Между тем агентство отмечает, что ситуация с продажами электромобилей «еще не является мировым феноменом». «Продажи в развивающихся странах идут медленными темпами в связи с ростом стоимости покупки и недостатком инфраструктуры для зарядки электромобилей», – говорится в исследовании агентства.

Кроме того, аналитики МЭА ожидают, что темпы роста продаж электрифицированных автомобилей в ближайшей перспективе замедлятся в связи с ростом цен на сами машины, вызванным подорожанием сырья для производства тяговых аккумуляторов.

Согласно отчету, МЭА располагает тремя сценариями развития отрасли электротранспорта. В соответствии со сценарием принятых мер, к 2030 году в мире будет насчитываться 200 млн электромобилей, а их доля в общих продажах автомобилей составит 20%. По сценарию реализации объявленных планов, число машин на электродвигателе к 2030 году достигнет 270 млн единиц, а доля в продажах – 33%. По самому оптимистичному сценарию – реализации плана по достижению углеродной нейтральности, к 2030 году в мире будет насчитываться порядка 350 млн электрокаров, а их доля составит 60%.

Все самое актуальное о рынке электромобилей в нашей стране – читайте в обновленном маркетинговом отчете «Электрокары и гибриды в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».