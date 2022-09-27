Chery Tiggo 7 PRO на прошлой неделе стал самым популярным автомобилем в Москве

За 38-ю неделю (с 19 по 25 сентября 2022 года) в Москве было куплено 1589 новых легковых автомобилей, а самым популярным среди них стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, на прошлой неделе эта модель разошлась в российской столице тиражом в 251 экземпляр. Второе место в рейтинге предпочтений москвичей занимает еще один кроссовер из Поднебесной – Haval Jolion (143 шт.). Третья позиция принадлежит отечественной LADA Granta (78 шт.), за которой следуют две модели Geely – кроссоверы Coolray и Atlas Pro (67 и 59 шт. соответственно).

Также эксперты агентства отмечают, что «китайцы» на авторынке Москвы лидируют уже на протяжении 9 недель подряд. Если по итогам 29-й недели первенствовала LADA Vesta, то после этого – исключительно китайские кроссоверы (Chery Tiggo 7 PRO, Haval Jolion и Geely Coolray).

О том, какие автомобили из КНР являются самыми распространенными в различных регионах нашей страны, и кто их владельцы – читайте в новом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ