В России представлен новый электрокроссовер Skywell ET5

На российском рынке официально представлен новый автомобильный бренд из Китая – Skywell, который уже в октябре начнет продажи в нашей стране флагманского электрического кроссовера ET5. Новинка будет доступна в двух комплектациях стоимостью 4 млн 480 тыс. рублей и 4 млн 980 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба Skywell Россия.
Полностью электрический кроссовер Skywell ET5 оснащен двигателем мощностью 204 л.с. и обладает запасом хода более 500 км. С помощью быстрой зарядки батарея электромобиля заряжается до 80% за 30 минут. Skywell ET5 имеет сверхдлинную колесную базу в 2800 мм.
В зависимости от комплектации в автомобиле могут быть доступны панорамная крыша, адаптивные лазерные фары, вентиляция сидений и автономное вождение уровня L2.5 со множеством умных функций для безопасного и комфортного управления. В комплектации Luxury автомобиль оснащен запатентованными полностью раскладывающимися сиденьями для здорового сна. В режиме «кемпинг» ET5 обеспечит владельца электричеством 220V.
В России открылось официальное представительство автомобильного бренда Skywell – Skywell Россия. Компания построит дилерскую сеть по всей стране, а также обеспечит послепродажное гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей.
Как рассказал глава Skywell Россия Александр Иванов, за первый год планируется подписать соглашение о сотрудничестве с 30 дилерами, которые появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах-миллионниках. За первый год работы в Skywell Россия рассчитывают реализовать более 3 тыс. флагманских ET5 и новых гибридных кроссоверов HT-i, которые будут доступны в 2023 году. Также автомобили Skywell можно будет приобрести online с доставкой по всей территории России.
«У автопроизводителей из Китая очень амбициозные планы по производству электрических ТС, с уверенностью можно сказать, что в короткие сроки на наш рынок приедут первые элекрокары китайских дистрибьюторов. Не исключено, что спрос на них будет высокий», – говорит директор «Авилон Mercedes-Benz» Ренат Тюктеев.
Руководитель проекта «РОЛЬФ Электро» Александр Кандинов также считает, что наша страна весьма привлекательна для китайских автопроизводителей. По его словам, в Китае порядка 300 моделей электромобилей, и многие из них уже сейчас могут сравниваться по ТТХ и качеству с признанными лидерами отрасли, при этом будучи существенно дешевле.
Какие еще электромобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Skywell