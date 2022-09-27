Tesla намерена пересмотреть свою стратегию в Китае

Американский производитель электрокаров Tesla пересматривает стратегию продаж в Китае, который является для компании вторым по значимости рынком после США.

Так, Tesla планирует закрыть несколько шоу-румов и салонов в крупных городах и открыть точки, оснащенные сервисными мастерскими, в менее богатых пригородах. Таким образом, компания рассчитывает улучшить ситуацию с издержками на дистрибуцию и с жалобами китайских клиентов на слишком большие сроки доставки автомобилей и запчастей, а также ремонта, пишет газета «Коммерсант».

Новый план подразумевает увеличение штата сервисных сотрудников более чем на 300 человек. По мнению экспертов, такие меры Tesla являются логичными еще и потому, что во время многочисленных жестких локдаунов в Китае шоу-румы, у которых высока арендная плата, часто простаивали, а трафик посетителей заметно просел. Кроме того, аналитики полагают, что американской компании действительно лучше уделить больше внимания постпродажному обслуживанию для успешной конкуренции с многочисленными китайскими производителями электромобилей, которые нередко дешевле Tesla.

Между тем, Tesla завершила расширение производственных мощностей на своем заводе в Шанхае. Это позволит довести выпуск автомобилей Model 3 и Model Y на китайском предприятии примерно до 2200 единиц в неделю, сообщает агентство «Прайм». Инвестиции в расширение производственных мощностей составили 1,2 млрд юаней (170 млн долларов).

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