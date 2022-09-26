Kia в августе сохранила лидерство среди иномарок в России

По итогам августа в России было куплено 3872 автомобиля Kia, что на 78,5% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Kia сохранила лидерство среди иностранных автопроизводителей в нашей стране, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. За восемь месяцев 2022 года объем рынка корейской марки составил 52879 машин (-61,9%).

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в августе владельцев нашли 994 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-84,6%). Второе место занял компактный кроссовер Kia Seltos, на котором остановили свой выбор 638 покупателей (-57,4%). Третий результат показал седан Kia Cerato – 416 купленных машин (-59,4%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе компания «Киа Россия и СНГ» объявила об отзыве 105405 автомобилей Kia Rio, Soul, Cerato, изготовленных с 2013-го по 2018 год. Причина отзыва: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля AIR BAG. На всех автомобилях будет проведено обновление программного обеспечения модуля AIR BAG и при необходимости его замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».



Фото: Kia