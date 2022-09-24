Geely начала производство кроссовера Atlas нового поколения

Компания Geely начала серийное производство кроссовера Atlas нового поколения, которое налажено на заводе в городе Нинбо. Для запуска новой модели потребовалось провести реконструкцию производственных линий предприятия, для чего компания инвестировала более 100 млн юаней (863 млн рублей по текущему курсу). Это позволило наладить производство как бензиновых, так и гибридных автомобилей, пишет портал «Китайские автомобили».

Так, «младшая» версия Geely Atlas L получит 1,5-литровую «турбочетверку» мощностью 181 л.с. Максимальная скорость такого Atlas составит 195 км/ч, а привод может быть только передним. «Старшая» версия новинки будет оснащаться 2-литровой «турбочетверкой» мощностью 218 л.с. Максимальная скорость такой версии достигает 215 км/ч, и судя по всему она может иметь привод как на передние, так и на все четыре колеса.

Что касается гибридного Geely Atlas L, он оснащен 1,5-литровой «турботройкой» мощностью 150 л.с. Основу гибрида также составили электромотор, трехступенчатая гибридная трансмиссия и тяговая батарея. Максимальная скорость гибридного Geely Atlas L оказалась ограничена на отметке в 175 км/ч.

Напомним, что Geely Boyue L – это второе поколение кроссовера, который на российском рынке известен под названием Atlas. Автомобиль построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной компанией Volvo. Длина новинки составляет 4670 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1705 мм.