Новый Maserati GranTurismo полностью рассекречен

Компания Maserati, которая попрощалась с GranTurismo первого поколения еще 2,5 года назад, показала модель новой генерации и раскрыла подробности о бензиновой модификации спорткупе. Полноценная премьера новинки ожидается в течение нескольких месяцев.

Как пишет портал Motor.ru, от представленной ранее электрической версии с приставкой Folgore бензиновый вариант отличается только обвесом с более развитыми воздухозаборниками и наличием выпускной системы с четырьмя хромированными патрубками.

Известно, что V8 отправили в отставку, и новинку предложат с безальтернативным турбомотором V6 Nettuno объемом 3 литра, который знаком по кроссоверу Grecale и суперкару MC20: на первом он выдает 530 л.с., а на втором – 630 л.с. Какая мощность у мотора будет на новом GranTurismo, пока неизвестно. Зато для модели анонсированы две версии, Modena и Trofeo, из чего можно сделать вывод, что «турбошестерка» будет настроена на разную отдачу.