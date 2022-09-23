Стала известна дата старта производства электромобилей Evolute

Официальный запуск производства электромобилей Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецкой области состоится 28 сентября. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на свои источники.

Напомним, первой моделью Evolute на конвейере предприятия должен стать электрический седан Evolute i-PRO, созданный на базе китайского Dongfeng Aeolus E70. Позже в этом году появятся кроссоверы Evolute i-JOY и минивэны i-VAN (электромобили на базе китайских Seres S3 и Dongfeng LingZhi соответственно). Ожидается, что уже в 2023 году линейка выпускаемых автомобилей Evolute будет состоять из пяти моделей. Мощность завода «Моторинвест» поволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год.

Между тем, на электромобили Evolute нашелся первый корпоративный покупатель. Так, на Восточном экономическом форуме производитель «Моторинвест» подписал соглашение с компанией «РусГидро» на поставку электромобилей для каршеринга Green Crab, который уже запущен в Приморском крае на базе JAC iEV7S. В ближайшее время его парк пополнят 95 Evolute – 45 кроссоверов, 40 седанов и 10 минивэнов.

Ранее стало известно, в каких городах можно будет купить электромобили новой марки Evolute уже в этом году. На старте продаж дилерская сеть охватит 9 регионов в западной части России – это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Казань, а также Воронеж, Ростов-на-Дону и Липецк, в котором и будут производить автомобили Evolute на мощностях завода «Моторинвест».

Напомним, в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Evolute