У российских дилеров осталось примерно 7 тысяч автомобилей Renault

На сегодняшний день на складах дилеров Renault осталось порядка 7 тысяч новых автомобилей. Об этом сообщил директор по развитию бизнеса «ЛАДА Имидж» Александр Кадухин. На данный момент в дилерской сети Renault насчитывается порядка 150 дилеров.

Учитывая то, что за период с апреля по август россияне, по данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», приобретали ежемесячно по 1,7 - 2,2 тыс. новых легковых автомобилей Renault, этих запасов должно хватить до конца нынешнего года. Всего же за 8 месяцев в России было куплено 35,2 тыс. машин французской марки - на 61,5% меньше, чем в январе - августе 2021 года.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован в «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: КЛЮЧАВТО