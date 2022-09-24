Дилеры рассказали об автомобилях, которые у них еще есть в наличии

На протяжении многих месяцев дилеры целого ряда брендов не получают автомобили от дистрибьюторов, а поставки по схеме параллельного импорта пока только набирают обороты. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, автомобили каких моделей сегодня еще можно найти в наличии, а какие уже исчезли из продажи.

По словам директора по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексея Макарова, на сегодняшний день практически у всех европейских, корейских, японских и американских брендов закончились автомобили в России. Поставляют машины сейчас только отечественные и некоторые китайские производители.

«По данным автохолдинга «КЛЮЧАВТО», наиболее острая нехватка новых автомобилей ощущается для Land Rover, Lexus, BMW и Volkswagen. Чуть лучше ситуация у Nissan, но и здесь в дефиците такие популярные модели как Murano и Pathfinder. Такое же положение дел характерно для Mitshubishi ASX, Skoda Octavia и Kodiaq, Mazda6 и CX-6. В целом наиболее заметный недостаток новых автомобилей сложился в премиальном сегменте», – говорит директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.

Как отмечает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, наиболее популярными среди россиян иномарками, которые больше не поставляются дилерам, можно назвать Renault Duster, Renault Kaptur, Skoda Octavia, Volkswagen Polo.

«По моделям сложно сказать, какие остались и в каком количестве. На данный момент у нас в «Автополе» точно есть новые автомобили Volvo моделей XC60 и XC90 – до 10 машин. Чуть больше автомобилей Chevrolet с моделью Trailblazer – до 15 штук, новые Cadillac XT4 в пределах 4 – 6 штук. Мы являемся официальными дилерами многих брендов, которые прекратили поставки, но новые машины в наличии пока есть», – рассказал директор по развитию компании «Автополе» Сергей Вайнер.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский утверждает, что все модели всех брендов есть в наличии, если на них есть спрос. Например, по группе Volkswagen бренд Skoda имеет катастрофически низкий спрос, поэтому в ГК «Автодом» ограничивают его поставки.

Подробнее о том, стоит ли потребителям покупать автомобили из остатков, учитывая их завышенные ценники и ограниченный ассортимент комплектаций, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: ВАГНЕР