Названы российские бестселлеры Chery в августе 2022 года

По итогам августа в России было куплено 2983 автомобиля Chery, что на 21,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За восемь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 18370 машин (-23,3%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в августе стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 1595 автомобилей (+12,8%). Второе место занял восьмиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO, на котором остановил свой выбор 581 покупатель. Третий результат показал компактный кроссовер Chery Tiggo 4 – 486 купленных машин (-70,9%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Tiggo 4 PRO. Новинка доступна в пяти комплектациях – Action MT, Action, Family, Travel и Style – по цене от 2 млн 049 тыс. 900 рулей до 2 млн 399 тыс. 900 рублей.

Какие еще модели из КНР могут пополнить наш рынок – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Chery