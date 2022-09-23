В России стартуют продажи Chery Tiggo 4 PRO: известны цены

Российские дилеры Chery с 22 сентября начали продажи обновленного кроссовера Tiggo 4. Новинка доступна в пяти комплектациях – Action MT, Action, Family, Travel и Style – по цене от 2 млн 049 тыс. 900 рулей до 2 млн 399 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Новый Chery Tiggo 4 PRO предлагается в трех комбинациях силовых агрегатов. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (113 л.c., крутящий момент – 138 Нм) предложен в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT18. А 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. идет только в связке с вариатором CVT25.

Базовое оснащение Chery Tiggo 4 PRO включает 16-дюймовые алюминиевые литые диски, дневные ходовые огни LED, круиз-контроль, электронную систему стабилизации (ESС), систему контроля давления воздуха в шинах (TMPS), задние датчики парковки с выводом изображения с камеры на экран системы мультимедиа, бесключевой доступ в салон, кожаный многофункциональный руль с электрическим усилителем и регулировкой в четырех направлениях, обогрев передних сидений, лобового стекла, зеркал и форсунок, четыре электростеклоподъемника, подушки безопасности, цифровой экран бортового компьютера 3.5 дюймов и сенсорный экран системы мультимедиа размером 10.25 дюймов и др.

Обновленный кроссовер Tiggo 4 PRO получил радиаторную решетку, выполненную в концептуальном образе 3D-матрицы старших моделей – Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Стилистические изменения коснулись и переднего бампера – в частности, дневные световые ходовые огни теперь выполнены в виде сдвоенных светодиодных полос и обрамлены G-образным элементом отделки. В «старших» комплектациях акцентные детали красного цвета присутствуют на бампере, боковых молдингах, тормозных суппортах, а также элементах интерьера. Для каждой комплектации автомобиля предлагается индивидуальный узор литых колесных алюминиевых дисков.