В России стартуют продажи Chery Tiggo 4 PRO: известны цены

Российские дилеры Chery с 22 сентября начали продажи обновленного кроссовера Tiggo 4. Новинка доступна в пяти комплектациях – Action MT, Action, Family, Travel и Style – по цене от 2 млн 049 тыс. 900 рулей до 2 млн 399 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».
Новый Chery Tiggo 4 PRO предлагается в трех комбинациях силовых агрегатов. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (113 л.c., крутящий момент – 138 Нм) предложен в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT18. А 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. идет только в связке с вариатором CVT25.
Базовое оснащение Chery Tiggo 4 PRO включает 16-дюймовые алюминиевые литые диски, дневные ходовые огни LED, круиз-контроль, электронную систему стабилизации (ESС), систему контроля давления воздуха в шинах (TMPS), задние датчики парковки с выводом изображения с камеры на экран системы мультимедиа, бесключевой доступ в салон, кожаный многофункциональный руль с электрическим усилителем и регулировкой в четырех направлениях, обогрев передних сидений, лобового стекла, зеркал и форсунок, четыре электростеклоподъемника, подушки безопасности, цифровой экран бортового компьютера 3.5 дюймов и сенсорный экран системы мультимедиа размером 10.25 дюймов и др.
Обновленный кроссовер Tiggo 4 PRO получил радиаторную решетку, выполненную в концептуальном образе 3D-матрицы старших моделей – Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Стилистические изменения коснулись и переднего бампера – в частности, дневные световые ходовые огни теперь выполнены в виде сдвоенных светодиодных полос и обрамлены G-образным элементом отделки. В «старших» комплектациях акцентные детали красного цвета присутствуют на бампере, боковых молдингах, тормозных суппортах, а также элементах интерьера. Для каждой комплектации автомобиля предлагается индивидуальный узор литых колесных алюминиевых дисков.
Габариты кроссовера Tiggo 4 PRO составляют 4318 мм в длину, 1831 мм в ширину и 1662 мм в высоту, колесная база равна 2610 мм В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 л. Клиренс у кроссовера составляет 190 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
«Основными конкурентами Chery Tiggo 4 PRO по ценовой категории и габаритам видятся такие китайские кроссоверы, как Geely Coolray и Haval Jolion. Однако целевая аудитория у Tiggo 4 PRO более возрастная и в первую очередь ценит практичность автомобиля, что новинка Chery и демонстрирует своими габаритами и полезным пространством в салоне. С выпуском данной модели получится привлечь клиентов, предпочитающих и корейские бренды. Целевая аудитория той же Creta, уверен, с интересом рассмотрит Tiggo 4 Pro. В то же время возможны пересечения интересов с моделью Tiggo 7 PRO, однако она, скорее, поможет продвигать Tiggo 4 PRO, чем отнимет продажи. Тем покупателям, которым в силу финансовых обстоятельств Tiggo 7 PRO выйдет дорого, можно предложить достойную альтернативу в виде Tiggo 4 PRO», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор дивизиона Химки ГК «АвтоСпецЦентр» Илья Петров.
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Фото: Chery