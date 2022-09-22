Россия и Иран могут объединить усилия по выпуску автомобилей

Сотрудничество России и Ирана в автомобильной сфере может быть многоуровневым и включать как обмен технологиями, так и расширение рынков сбыта, а также двусторонние инвестиции. Такое мнение иранскому информационному агентству Akharin Khabar высказал эксперт Амирхасан Какаи, по мнению которого, отправной точкой сотрудничества может стать проект Logan-90.

Как пишет «Российская газета», речь идет о производстве модернизированного варианта Renault Logan первого поколения. Дореформенный вариант под названием Renault Tondar L90 выпускался в Иране с 2007 по 2019 год вплоть до ужесточения санкционного режима США в отношении Тегерана. Второй по величине автопроизводитель Ирана, компания SAIPA, планирует теперь собирать усовершенствованный автомобиль на платформе B0 с большим объемом импортозамещенных компонентов. Для этого SAIPA планирует получать из России вазовские двигатели объемом 1,6 и 1,8 л.с. В качестве же трансмиссии планируется использовать 5-ступенчатую коробку передач SAIPA 5F18, которая является адаптированной версией SAIPA механики» Renault JHQ и используется в иранском автомобиле SAIPA Shahin. Не исключается, что SAIPA Tondar нового поколения будут поставляться, в том числе и на российский рынок. Также, как рассказал Амирхасан Какаи, у иранских поставщиков автокопонентов имеется возможность экспортировать свою продукцию в Россию и решить проблему дефицита некоторых запчастей и софта, возникшего на российском рынке из-за западных санкций.

«Учитывая, что в Иране выпускают не самые современные автомобили, шансов занять большую долю рынка в нашей стране у них немного. Ведь российский потребитель выбирает, в первую очередь, внешне симпатичные машины. И репутацию бренда. У иранских автомобилей эти параметры далеко не на первом месте. С точки зрения позиционирования они могут торговаться в нише дешевых седанов, которые активно покупают корпоративные парки и которых сейчас катастрофически не хватает», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.

«Сейчас партнерские взаимоотношения, пожалуй, почти во всех сферах определяет геополитическая обстановка, поэтому потенциально сотрудничество России на авторынке возможно с любой из дружественных стран, в которой есть производство автомобилей в промышленных масштабах. Важно, чтобы возможные партнеры учитывали специфику российского климата – несмотря на всю ценовую привлекательность, стоит понимать, что сборка машин в теплых странах не рассчитана на российские условия, и эти автомобили могут потребовать частичного переоснащения», – резюмирует директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.

Подробнее о перспективах иранских автомобилей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: SAIPA