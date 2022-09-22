В России – 160 тысяч автомобилей LADA XRAY

Совсем недавно АВТОВАЗ объявил о том, что не планирует возобновлять производство автомобиля LADA XRAY. Как отметил в интервью агентству «ТАСС» глава компании Максим Соколов, это связано с тем, что «слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок». Между тем, эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили подсчитать, а сколько хэтчбеков LADA XRAY сегодня насчитывается в России.

Так, по данным агентства, на 1 июля 2022 года их было зарегистрировано в количестве 159,1 тыс. единиц (с учетом версии Cross). Между тем, в июле и августе суммарно было куплено еще 833 новых таких автомобиля. Также сообщалось, что на середину сентября у дилеров по всей России оставалось примерно 500 хэтчбеков LADA XRAY. Таким образом, к концу года в нашей стране будет числиться чуть более 160 тысяч этих машин.