Спрос на кроссоверы Haval в августе 2022 года вырос на треть

По итогам августа в России было куплено 3040 автомобилей Haval, что на 32,5% больше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 17763 машины (-15%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Самой популярной моделью Haval на российском рынке в августе остается компактный кроссовер Jolion с показателем 2049 автомобилей (рост в 2,9 раза). Второе место занял кроссовер Haval F7, на котором остановили свой выбор 375 покупателей (-48,3%). Третий результат показал кросс-купе Haval F7x – 316 купленных машин (-37,4%).

Стоит также отметить, что в июне российские дилеры Haval начали продажи нового среднеразмерного кроссовера Dargo. Как говорит директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка является конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 PRO и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15 – 20% в общем объеме продаж Haval.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «Аларм-Моторс»