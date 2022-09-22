Белоруссия на полгода вводит запрет на вывоз ряда промтоваров, включая автомобили

Белоруссия с 23 сентября вводит временный запрет на вывоз за пределы страны более 250 промышленных товаров, включая легковые автомобили и мотоциклы. Решение правительства Белоруссии будет действовать в течение шести месяцев, сообщает агентство «ТАСС».

Согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), белорусский авторынок в августе сократился на 83,9% и составил 542 машины. По итогам восьми месяцев 2022 года реализация новых легковых автомобилей в этой республике составила 11764 единицы. Лидером автомобильного рынка Белоруссии в январе - августе стала LADA, реализовавшая 3490 машин. Далее следуют марки Geely и Kia, чьи показатели продаж не раскрываются.

Как отмечают в БАА, ожидаемый уровень продаж в ближайшие месяцы во многом будет определяться объемом реализации Geely. Без учета реализации завода «БелДжи» рынок вряд ли преодолеет рубеж в 500 легковых автомобилей в месяц. В целом дилерские запасы новых машин превышают 2 тыс. единиц, что соответствует текущему трехмесячному объему продаж. При этом распределение запасов между марками автомобилей, безусловно, крайне неравномерное, а ассортимент новых машин от дилеров продолжает сокращаться.

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