АВТОВАЗ расширит комплектации автомобилей LADA в 2023 году

АВТОВАЗ в 2023 году планирует возобновить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS), а ближе к 2024 году – с системой боковой устойчивости автомобиля (ESP). Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в ходе совещания в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности.

«Также мы планируем в мае следующего года вернуть возможность выпуска 16-клапанного двигателя. Такие ключевые факторы современного автомобиля как автоматическая коробка передач, полный привод и современный двигатель – конечно, это возможные, но не быстро решаемые задачи, требующие серьезного финансирования», – рассказал президент АВТОВАЗа, которого цитирует агентство «ТАСС». По его словам, разработка АКП обойдется примерно в 30 млрд рублей, еще 10 млрд рублей необходимо для новой механической коробки передач, и еще 20 млрд рублей – для создания полного привода для автомобилей.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ выпускает автомобили в упрощенных комплектациях. Вместе с тем на модели LADA постепенно возвращаются опции, которые еще недавно были недоступны из-за отсутствия соответствующих комплектующих: кондиционер, подушки безопасности, система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

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Фото: АВТОВАЗ