С 1 октября водительское удостоверение можно предъявить через «Госуслуги»

Госавтоинспекция разрешила предъявлять водительские «права» через приложение «Госуслуги Авто». Такой эксперимент начнется уже с 1 октября, сообщает газета «БИЗНЕС Online» со ссылкой на начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова. Чтобы электронный вариант документа стал законным, сейчас готовятся поправки в ПДД.

Ранее Черников уже сообщал, что перевод водительского удостоверения в электронный вид – это совместный проект Госавтоинспекции и Минцифры, который будет доработан до конца 2022 года. Чтобы сервис был доступен на всей территории России, в том числе и там, где нет Интернета, ведется необходимая работа, отмечает Михаил Черников.

Документы для автомобилистов в электронном варианте – не редкость. Напомним, что первым подобным «виртуальным» документом стал полис ОСАГО. Уже в 2017 году его можно было оформить онлайн, а в 2020 году и вовсе разрешили не возить с собой бумажную версию документа. В 2020 году в электронный формат перешли ПТС (паспорта транспортных средств). Диагностические карты техосмотра перевели в «цифру» в 2021 году, и в том же году в качестве эксперимента запустили в тестовом режиме СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства).

Напомним, что приложение «Госуслуги Авто» запустили ровно год назад, в сентябре 2021 года. При помощи сервиса сегодня можно предъявить СТС инспектору ГИБДД, оформить передачу права на управление транспортного средства. А также в случае ДТП в режиме онлайн оформить европротокол, оплатить или обжаловать штраф, а также получить выписку из реестра транспортных средств.

О том, какие еще изменения ждут водителей в ближайшем будущем, можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ