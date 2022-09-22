Geely разработала электрический микроавтомобиль Geometry M2

Компания Geely разработала электрический микроавтомобиль – модель M2 будет выпускаться под брендом Geometry. Ближайшими конкурентами новинки станут популярные в Китае Wuling Hongguang Mini EV и Changan Lumin. В длину все эти автомобильчики насчитывают чуть больше трех метров, вмещают четырех человек и могут проезжать без подзарядки около 300 км по китайскому циклу CLTC, пишет портал Motor.ru.

По данным министерства промышленности КНР, хэтчбек Geometry M2 оснастят 30-киловаттным (41 л.с.) электромотором и литий-железо-фосфатной батареей производства Guoxuan High-tech. Длина, ширина, высота электрокара составит 3065x1522x1600 мм. Колесная база равна 2015 мм. Покупатели смогут выбирать декоративную накладку передка и колеса. Фотографий салон пока нет, но известно, что Geometry M2 получит опциональную панорамную крышу.

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Фото: Министерство промышленности КНР