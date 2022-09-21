Lincoln представил обновленный кроссовер Corsair

Компания Lincoln показала обновленный компактный кроссовер Corsair, который поступит в продажу в 2023 году. Это первый рестайлинг модели после выхода на рынок весной 2019 года.

Как пишет газета «Коммерсант», визуально новинку можно отличить по новой решетке радиатора и переработанному переднему бамперу. В салоне поменялась передняя панель – рестайлинговый кроссовер получил 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедийную систему SYNC 4 с 13,2-дюймовым экраном. Оснащение обновленного Lincoln Corsair включает в себя модернизированный комплекс фирменных систем помощи водителю Co-Pilot360.