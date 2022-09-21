Lincoln представил обновленный кроссовер Corsair | АВТОСТАТ

Lincoln представил обновленный кроссовер Corsair

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Lincoln представил обновленный кроссовер Corsair

Компания Lincoln показала обновленный компактный кроссовер Corsair, который поступит в продажу в 2023 году. Это первый рестайлинг модели после выхода на рынок весной 2019 года.

Как пишет газета «Коммерсант», визуально новинку можно отличить по новой решетке радиатора и переработанному переднему бамперу. В салоне поменялась передняя панель – рестайлинговый кроссовер получил 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедийную систему SYNC 4 с 13,2-дюймовым экраном. Оснащение обновленного Lincoln Corsair включает в себя модернизированный комплекс фирменных систем помощи водителю Co-Pilot360.

Lincoln представил обновленный кроссовер Corsair

Силовая гамма кроссовера урезана до двух модификаций – 253-сильного 2-литрового бензинового двигателя с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и 270-сильной гибридной силовой установки с вариатором. Обновленный Lincoln Corsair доступен как с передним, так и с полным приводом.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Lincoln

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvпремиум-маркикроссоверылюксовые автомобилиlincoln

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