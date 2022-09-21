Mitsubishi представила новое поколение ASX для европейского рынка

Компания Mitsubishi представила новое поколение компактного кроссовера ASX для европейского рынка. Производство новинки будет налажено на заводе Renault в Вальядолиде (Испания), а продажи стартуют в марте 2023 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Новый Mitsubishi ASX, построенный на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, разработан специально для рынка Европы. Кроссовер отличается плавным силуэтом, а характерная линия, поднимающаяся к задней части, в сочетании с ниспадающей крышей придают ему динамичный внешний вид.

Линейку силовых установок нового Mitsubishi ASX возглавляет подключаемый гибрид (PHEV) с 1,6-литровым бензиновым двигателем, двумя электродвигателями (стартер-генератор переменного тока и основной двигатель), автоматической многорежимной коробкой передач и батареей емкостью 10,5 кВт-ч. Гибридная силовая установка (HEV) включает 1,6-литровый бензиновый двигатель с двумя электродвигателями, автоматическую многорежимную коробку передач и батарею емкостью 1,3 кВт-ч. Мягкий гибрид сочетает в себе 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива и 6-ступенчатую механическую коробку передач или 7-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением (7DCT). Базовая версия в линейке нового ASX представляет собой 1-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 6-ступенчатую механическую коробку передач.