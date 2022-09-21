Половина авторынка Москвы в августе принадлежит китайским брендам

В последний месяц лета жители российской столицы купили 3167 новых легковых машин китайских марок. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт», это составляет 49,7% от общего объема московского авторынка. При этом в целом по стране доля автомобилей из КНР в августе составила 25,9%.

Напомним, что зимой нынешнего года доля «китайцев» на рынке Москвы находилась еще на уровне 8 – 9%, после чего стала расти. Так, в марте она преодолела 10%-ный барьер, в июне – достигла четверти, а в июле – увеличилась до 32%. Также в июле «китайцы» впервые опередили прежних лидеров столичного авторынка – «корейцев» (их доля тогда составила 22%). В августе разрыв между ними только усилился – доля корейских брендов опустилась до 17,3%.

Впрочем, если рассматривать итоги 8 месяцев 2022 года, то «корейцы» еще остаются лидерами столичного рынка. Их доля за этот период составляет 23,5%. У «китайцев» данный показатель равен 16,7%, причем они уступают даже «японцам» и «немцам» (по 18%). Но учитывая текущую ситуацию на авторынке, уже по итогам 9 месяцев китайские автопроизводители могут подняться на второе место, а к концу года и вовсе имеют отличные шансы стать «№1» в Москве.

Как уже ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», первые две позиции в марочном рейтинге авторынка столицы в августе принадлежит китайским брендам, а в модельном зачете они занимают первые четыре строчки. Более подробно об этом читайте здесь.

Фото: АВИЛОН