Chrysler выпустил прощальную версию седана 300C

Компания Chrysler выпустила прощальную версию седана 300C, который снимут с производства в 2023 году. Тираж Chrysler 300C будет ограниченным – 2 тыс. седанов выпустят для США и 200 автомобилей для Канады. Продажи новинки начнутся весной следующего года, пишет газета «Коммерсант».

Модификация 300C вернулась в гамму модели после двухлетнего отсутствия, когда выпускался только вариант 300S. Седан 2023 модельного года стал реинкарнацией флагманской версии SRT, которую прекратили выпускать в 2014 году.

Новый 300C получил 6,4-литровый V8 мощностью 492 л.с., что сделало седан самым мощным серийным Chrysler с атмосферным мотором в истории. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом.