Chrysler выпустил прощальную версию седана 300C | АВТОСТАТ

Chrysler выпустил прощальную версию седана 300C

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Chrysler выпустил прощальную версию седана 300C

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Компания Chrysler выпустила прощальную версию седана 300C, который снимут с производства в 2023 году. Тираж Chrysler 300C будет ограниченным – 2 тыс. седанов выпустят для США и 200 автомобилей для Канады. Продажи новинки начнутся весной следующего года, пишет газета «Коммерсант».

Модификация 300C вернулась в гамму модели после двухлетнего отсутствия, когда выпускался только вариант 300S. Седан 2023 модельного года стал реинкарнацией флагманской версии SRT, которую прекратили выпускать в 2014 году.

Новый 300C получил 6,4-литровый V8 мощностью 492 л.с., что сделало седан самым мощным серийным Chrysler с атмосферным мотором в истории. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом.

Chrysler выпустил прощальную версию седана 300C

Автомобиль получил максимальное оснащение, включая тормоза Brembo, 20-дюймовые колеса, акустическую систему Harman Kardon, панорамную крышу и другое оборудование. Новинка отличается отделкой салона кожей и углепластиком, а также спортивным аэродинамическим обвесом кузова и особым логотипом.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Chrysler

Источник: АВТОСТАТ

Теги: премиум-маркиспецверсиипотериchrysler

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