Московские дилеры скупают новые автомобили в регионах

Дилерские холдинги столичного региона скупают новые автомобили в других субъектах России, чтобы потом перепродать уже в Москве и Подмосковье. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на участников авторынка, многие региональные дилеры самостоятельно предлагают готовые лоты, поскольку клиентская активность сильно снизилась за последние месяцы.

По словам генерального директора «АвтоСпецЦентр Внуково» Сергея Битюгова, таким образом игроки автомобильного бизнеса помогают друг другу работать в современной реальности и стараются максимально удовлетворить потребности клиентов в выборе автомобиля даже в ситуации малых поставок от дистрибьюторов.

Напомним, ранее специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам восьми месяцев 2022 года и определили тройку лидеров в каждом из федеральных округов, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно полученным данным, самой популярной моделью в российский столице за отчетный период стала Kia Rio с долей в 4,6%. На втором месте идет седан Hyundai Solaris, чья доля составила 3,5%, а замыкает ТОП-3 кроссовер Nissan Qashqai, показавший чуть меньший результат – 3,4%. Стоит отметить, что в общероссийском рейтинге лидирует LADA Granta с долей в 9,3%. В тройку самых востребованных в стране автомобилей входят также LADA Vesta (доля – 6,4%) и Kia Rio (5,1%).

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Фото: «АвтоСпецЦентр»