Как изменился рынок автосервиса в 2022 году?

Представители компании-организатора форума (агентство «АВТОСТАТ») – исполнительный директор Сергей Удалов и руководитель отдела маркетинга Татьяна Малыгина приведут наиболее яркие цифры, характеризующие состояние автосервиса в России, потребности клиентов и их пожелания к ремонту и обслуживанию машин. На основе целой серии проведенных опросов автовладельцев они расскажут, за что клиент готов сегодня платить на СТО, каких ждет гарантий от дилерского сообщества – несмотря на сложности с запчастями, трудной логистикой и наличием санкций в отношении России.

Ключевые проблемы, актуальные задачи, примеры лучших практик – все это будет в центре внимания автобизнеса 27 сентября на форуме « Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование ».

Мульти-сервис или моно-сервис? Свое видение карты рынка сервисных услуг в РФ покажет Илья Плисов, исполнительный директор компании «ЕвроАвто», член правления Союза Автосервисов.

О том, как за последние полгода изменился формат сервисных услуг, расскажет гендиректор компании FIT Service Данил Соловьев.

Сегодня многие дилеры вынуждены переходить на работу с мультибрендовым сервисом, однако здесь есть свои нюансы, о которых «моно-новички» еще не знают: своя специфика, связанная с организацией услуг и поставками, с программным обеспечением. И есть СТО, которые даже в непростых условиях успешно работают с единственным брендом (например, с Land Rover). Как им это удается, расскажут сами «герои дня».

Вопросы страхования в условиях роста цен и сложностей с поставками запчастей сейчас довольно болезненные. Гринева Екатерина, начальник Управления методологии урегулирования убытков РСА, расскажет об изменении подходов в страховании в новых условиях. Что уже сделано и как все будет меняться завтра?