АВТОВАЗ предложил разрешить использовать маткапитал на покупку автомобиля

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации предложил законодательно разрешить использование материнского капитала на покупку первого автомобиля. По его мнению, это будет способствовать увеличению материального обеспечения молодых семей, а также сбыту отечественных автозаводов, пишет агентство «ТАСС». Кроме того, глава АВТОВАЗа предложил ввести для автопарков такси законодательно норму по наличию автомобилей российского производства.

Напомним, в середине июля Минпромторг России возобновил реализацию программы льготного автокредитования, по условиям которой скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25%. В ней участвуют все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года.

«Льготные кредиты распространяется только на отечественные бренды и только на автомобили стоимостью до 2 млн рублей. Но чудодейственным образом такая госпрограмма действует на весь рынок. Все производители, которые не включены в нее, начинают от себя давать скидки, иначе интерес к их продукту пропадает, а в результате начинает расти весь рынок», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг намерен продлить госпрограммы льготного автокредитования и лизинга. Так, планируется направить на эти программы 9,8 млрд рублей в следующем году, 17 миллиардов в 2024-м и 19 миллиардов в 2025-м. Таким образом, власти рассчитывают простимулировать реализацию около 190 тыс. автомобилей.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Газпромбанк Автолизинг