Infiniti представила обновленный внедорожник QX60

Компания Infiniti провела небольшой рестайлинг внедорожника QX60. После обновления автомобиль обзавелся новой беспроводной подставкой для зарядки телефонов всех марок, другим «бескаркасным» зеркалом заднего вида, а также бамперами с иной отделкой. Также клиентам предлагается специальный пакет под названием Infiniti Premium Care с интернированной программой технического обслуживания. Она включает в себя три года бесплатного осмотра машины, а также замены замену масла и шин. Правда, действует эта программа только в США, пишет портал Autonews.ru.
Кроме этого, водителю доступна усовершенствованная система полуавтоматического управления ProPilot Assist от Nissan. Искусственный интеллект ориентируется в пространстве и анализирует данные, поступающие с комплекса видеокамер и сенсоров, а также с навигационной системы. Как отметили в компании, электроника теперь мягче контролирует тормоза, а вмешательство в рулевое управление стало более естественным.
Обновленный Infiniti QX60 оснащен прежним 3,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем V6, развивающим 299 л.с. и 366 Нм крутящего момента. При этом на смену вариатору пришла 9-ступенчатая автоматическая коробка передач компании ZF. Кроссовер будет доступен как с двумя ведущими колесами, так и с полным приводом.
Напомним, Infiniti намекнула на дизайн будущего QX60 еще в сентябре 2020 года, когда был представлен концепт-кар QX60 Monograph. Серийный автомобиль практически не отличается от прототипа. Внешней особенностью кроссовера стала массивная решетка радиатора и узкие светодиодные фары, сверху каждой из которых расположилось по три блока дневных ходовых огней. Тема с тройными диодными элементами продолжена и на корме автомобиля.
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Фото: Infiniti