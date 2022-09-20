Infiniti представила обновленный внедорожник QX60

Компания Infiniti провела небольшой рестайлинг внедорожника QX60. После обновления автомобиль обзавелся новой беспроводной подставкой для зарядки телефонов всех марок, другим «бескаркасным» зеркалом заднего вида, а также бамперами с иной отделкой. Также клиентам предлагается специальный пакет под названием Infiniti Premium Care с интернированной программой технического обслуживания. Она включает в себя три года бесплатного осмотра машины, а также замены замену масла и шин. Правда, действует эта программа только в США, пишет портал Autonews.ru.

Кроме этого, водителю доступна усовершенствованная система полуавтоматического управления ProPilot Assist от Nissan. Искусственный интеллект ориентируется в пространстве и анализирует данные, поступающие с комплекса видеокамер и сенсоров, а также с навигационной системы. Как отметили в компании, электроника теперь мягче контролирует тормоза, а вмешательство в рулевое управление стало более естественным.