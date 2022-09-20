Завод Tesla в Техасе выпустил 10-тысячный электрокроссовер Model Y

С конвейера завода Tesla в Техасе сошел 10-тысячный электрокроссовер Model Y. Техасская «Гигафабрика» запустила сборку модели в апреле этого года, и уже в сентябре вышла на производственную мощность в 250 тыс. автомобилей в год, пишет портал Motor.ru.

На предприятии в Техасе в будущем наладят сборку пикапов Cybertruck – вероятно, это произойдет уже в 2023 году. Что же касается Tesla Model Y, то эта модель уже стала самым продаваемым электромобилем в мире. И в следующем году она может превзойти по продажам машины с ДВС, а именно Toyota Corolla, которая на сегодняшний день остается самым массовым автомобилем с результатом в 1,15 млн проданных экземпляров.

Компактный кроссовер Tesla Model Y позаимствовал уже имеющееся шасси от Tesla Model 3. Автомобиль получил короткий передний свес и панорамную крышу. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,32. В салоне автомобиля установлен большой 15-дюймовый сенсорный дисплей, который отвечает за управление большинством функций Model Y.

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Фото: Tesla