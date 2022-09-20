Электромобили BYD могут появиться в России в 2023 году

Китайский автоконцерн BYD может в 2023 году вновь выйти на российский рынок, но теперь уже исключительно с линейкой электромобилей. Завозить машины в Россию намерена белорусская компания SGP, которая получила разрешение продавать электрокары BYD на всем пространстве СНГ.

Как рассказал газете «Ведомости» гендиректор SGP Артем Ловчев, квота на Россию и СНГ составляет до 150 тыс. электрокаров в 2023 году, все они будут импортироваться из Китая. По его словам, компания подала документы в Росстандарт на получение ОТТС для трех моделей BYD: седан Qin Plus, хетчбэк Dolphin и кроссовер Song Plus. Получение сертификатов ожидается в конце 2022 года, а в следующем году SGP планирует подать заявку на ОТТС для седана премиум-класса Han и кроссовера Tang.

«У автопроизводителей из Китая очень амбициозные планы по производству электрических ТС, с уверенностью можно сказать, что в короткие сроки на наш рынок приедут первые элекрокары китайских дистрибьюторов. Не исключено, что спрос на них будет высокий», – говорит директор «Авилон Mercedes-Benz» Ренат Тюктеев.

Руководитель проекта «РОЛЬФ Электро» Александр Кандинов также считает, что наша страна весьма привлекательна для китайских автопроизводителей. По его словам, в Китае порядка 300 моделей электромобилей, и многие из них уже сейчас могут сравниваться по ТТХ и качеству с признанными лидерами отрасли, при этом будучи существенно дешевле.

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Фото: BYD