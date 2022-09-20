Ferrari преставила кроссовер Purosangue

Компания Ferrari преставила свой первый кроссовер под названием Purosangue (с итальянского переводится как «чистокровный»), который в модельной гамме фактически заменил трехдверку GTC4Lusso, также имевшую четыре полноценных места в салоне.

Как пишет издание «Авторевю», под капотом новинки установлен канонический для автомобилей Ferrari атмосферный мотор V12 объемом 6,5 л (725 л.с. и 716 Нм), а позже появятся и гибридные силовые установки. Двигатель расположен спереди, но сдвинут в пределы базы, а восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями установлен на задней оси. Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 3,3 с, а по максимальной скорости (312 км/ч) новичок претендует на рекорд в классе.

Для кроссовера Ferrari Purosangue разработана новая алюминиевая платформа: она на 5% легче, чем у трехдверки GTC4Lusso, но при этом жесткость на кручение выросла на 30%. Полноуправляемое шасси такое же, как у купе Ferrari 812 Competizione, а вдобавок Purosangue стал первой моделью с активной подвеской под названием FAST (Ferrari Active Suspension Technology). Она разработана совместно с компанией Multimatic: электронноуправляемые амортизаторы помогают бороться с кренами, чтобы по управляемости кроссовер оказался на одном уровне с традиционными суперкарами Ferrari.

По размерам Purosangue заметно уступает кроссоверу Lamborghini Urus: длина – 4973 мм (минус 140 мм), ширина – 2028 мм (плюс 11 мм), высота – 1589 мм (минус 49 мм). Зато колесная база у Ferrari длиннее: 3018 мм против 3002 мм. Спереди установлены 22-дюймовые колеса, сзади – диаметром 23 дюйма. Двери лишены оконных рамок, а задние створки распахиваются против хода и штатно имеют электропривод для удобства открывания и закрывания.