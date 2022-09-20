Ferrari преставила кроссовер Purosangue

Компания Ferrari преставила свой первый кроссовер под названием Purosangue (с итальянского переводится как «чистокровный»), который в модельной гамме фактически заменил трехдверку GTC4Lusso, также имевшую четыре полноценных места в салоне.
Как пишет издание «Авторевю», под капотом новинки установлен канонический для автомобилей Ferrari атмосферный мотор V12 объемом 6,5 л (725 л.с. и 716 Нм), а позже появятся и гибридные силовые установки. Двигатель расположен спереди, но сдвинут в пределы базы, а восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями установлен на задней оси. Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 3,3 с, а по максимальной скорости (312 км/ч) новичок претендует на рекорд в классе.
Для кроссовера Ferrari Purosangue разработана новая алюминиевая платформа: она на 5% легче, чем у трехдверки GTC4Lusso, но при этом жесткость на кручение выросла на 30%. Полноуправляемое шасси такое же, как у купе Ferrari 812 Competizione, а вдобавок Purosangue стал первой моделью с активной подвеской под названием FAST (Ferrari Active Suspension Technology). Она разработана совместно с компанией Multimatic: электронноуправляемые амортизаторы помогают бороться с кренами, чтобы по управляемости кроссовер оказался на одном уровне с традиционными суперкарами Ferrari.
По размерам Purosangue заметно уступает кроссоверу Lamborghini Urus: длина – 4973 мм (минус 140 мм), ширина – 2028 мм (плюс 11 мм), высота – 1589 мм (минус 49 мм). Зато колесная база у Ferrari длиннее: 3018 мм против 3002 мм. Спереди установлены 22-дюймовые колеса, сзади – диаметром 23 дюйма. Двери лишены оконных рамок, а задние створки распахиваются против хода и штатно имеют электропривод для удобства открывания и закрывания.
В салоне – четыре раздельных кресла, и все они оснащены электроприводом. Традиции современных Ferrari соблюдены: на руле расположены переключатель ездовых режимов («манеттино»), управление фарами и поворотниками, а за работу трансмиссии отвечают миниатюрные селекторы на центральном тоннеле, оформленные под прорези классической «механики».
Привычного центрального экрана медиасистемы нет, вместо него – отдельный экран на 10,2 дюйма перед пассажиром. Причем в компании Ferrari отказались от штатного навигатора – эта функция отдана сторонним приложениям для смартфона, который можно подключить через интерфейс Apple CarPlay или Android Auto. Емкость багажника – прежде недосягаемые для автомобилей из Маранелло 487 литров. Спинки задних сидений можно сложить (с помощью электропривода) для перевозки длинномеров.
В продаже Ferrari Purosangue появится весной следующего года и будет стоить примерно 390 тыс. евро. Понятно, что покупатели уже выстроились в очередь, но в Ferrari заранее заявили, что на эту модель будет приходиться не более 20% продаж: даже с кроссовером компания не станет гнаться за новыми рекордами объемов сбыта, принципиально сохранив эксклюзивность.
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Фото: Ferrari