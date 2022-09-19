Chery представила концептуальный кроссовер GENE | АВТОСТАТ

Chery представила концептуальный кроссовер GENE

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Chery представила концептуальный кроссовер GENE

Легковые автомобили китайских брендов в России
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Компания Chery представила концептуальный кроссовер GENE, который создан в качестве демонстрации новой дизайнерской философии Chery: с 2025 года в похожем стиле будут выполнены все модели китайской марки. Можно предположить, что от представленного прототипа серийным Chery достанутся светящиеся логотипы, фары и фонари с дневными ходовыми огнями во всю ширину кузова, минималистичные бамперы и практически вертикальные носы, пишет портал Motor.ru.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery, чей модельный ряд в нашей стране представлен на сегодняшний день исключительно в сегменте SUV, в будущем году планирует представить на российском рынке два новых седана. По предварительным данным, речь идет о Chery Arrizo 6 Pro, известном в Китае под названием Arrizo 5 Plus, а также флагманском Arrizo 8, который пока не продается даже в Поднебесной. Ближайшей же новинкой Chery в нашей стране станет обновленный кроссовер Tiggo 4 PRO, который появится у российских дилеров уже этой осенью.

Какие модели из КНР могут пополнить наш рынок - читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Autohome.com.cn

Источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожникиразработкиsuvкитайские автомобиликроссоверыchery

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