Глава АВТОВАЗа рассказал, почему стоит пересаживаться на LADA

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью агентству «РИА Новости» назвал три причины пересесть на LADA. «Во-первых, LADA – это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам. Во-вторых, это – легендарный автомобиль, производимый флагманом отечественного автомобилестроения: заводом, которому уже более полувека. И, в-третьих, самое главное, это – автомобиль, который устремлен в будущее», – сказал он, выразив уверенность, что у команды АВТОВАЗа и у бренда LADA будет такое же уверенное будущее, как и ее большая история.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – кроссовера на платформе LADA Vesta, а также отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, которые должны встать на конвейер в 2024 – 2025 годах. Что касается ближайших производственных планов, при сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов, АВТОВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тыс. новых машин. В 2023 году АВТОВАЗу поставлена задача произвести до 500 тыс. автомобилей LADA.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

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Фото: АВТОВАЗ