АВТОВАЗ прогнозирует восстановление российского авторынка с 2023 года

АВТОВАЗ рассчитывает, что в следующем году спрос на автомобили LADA в России достигнет 500 тыс. машин. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявил президент компании Максим Соколов, отметив, что АВТОВАЗ готов к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают свою долю на российском авторынке.

«На авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600 – 650 тыс. автомобилей) к 900 тысячам – миллиону. В дальнейшем, к 2030 году рынок восстановится до уровня 1,5 млн автомобилей, а к 2035 он вырастет до 2 млн машин. Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг. Я считаю, такой объем вполне соответствует потребностям нашей страны», – рассказал глава АВТОВАЗа.

Согласно базовому прогнозу агентства «АВТОСТАТ», объем продаж новых легковых автомобилей в 2022 году составит 620 тысяч единиц. Впрочем, если развитие рынка пойдет по пессимистичному сценарию, то его объем может составить 570 тысяч штук. Что касается восстановления рынка, то оно будет затяжным. При этом рынок вряд ли уже вернется на доковидный уровень в 1,5 млн единиц, поскольку для этого нужно, чтобы и цены «откатились» на прежний уровень, а этого, скорее всего, не случится. Наиболее реальным сценарием видится достижение рынком отметки в 1 млн штук в 2024 – 2025 годах.

Какие автомобили LADA (и не только) могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ