В первой половине сентября цены на автомобили изменились у трех брендов

За период с 1 по 15 сентября 2022 года три компании, официально представленные на российском рынке, поменяли цены на свои автомобили. Как выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки данных мониторинга сайта «Цена Авто», один автопроизводитель повысил стоимость своих моделей, а два других – снизили.

Так, в первой половине сентября отечественный АВТОВАЗ поднял цены на некоторые комплектации автомобилей семейства LADA Granta, которые в итоге стали дороже на 8 – 16 тысяч рублей (или на 1 – 2%). В свою очередь, 3-дверный внедорожник LADA Niva Legend подорожал только на 2 тысячи рублей (+0,2%).

Две китайских марки снизили цены на отдельные модели. У Great Wall пикап Poer стал дешевле на 400 тысяч рублей, т.е. на 9,6 – 10,0%. А у Haval подешевели кроссовер F7 и купе-кроссовер F7x: первый – во всех версиях на 30 – 150 тысяч рублей (или на 0,9 – 5,5%), а второй – в 6 из 7 комплектаций на 80 – 120 тысяч рублей (или на 2,4 – 4,3%).

Полный список автодилеров всех марок по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ