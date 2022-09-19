Объявлены цены на новые комплектации LADA Niva Travel

АВТОВАЗ, который в конце августа начал продажи внедорожника LADA Niva Travel в упрощенной версии Classic’22 стоимостью 998,9 тыс. рублей, объявил цены на новые комплектации этой модели. Как выяснили специалисты сайта «Цена Авто», LADA Niva Travel в комплектации Classic’22 Plus будет стоить 1 млн 036 тыс. 900 рублей, в версии [BLACK]’22 – 1 млн 058 тыс. 900 рублей.

Напомним, в стартовой конфигурации Classic’22 внедорожник оснащается усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. Рулевая колонка регулируется по высоте, что позволяет комфортно разместиться на водительском месте. В комплектацию также входит стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.

Комплектация Classic Plus дополнительно оснащается рейлингами, двухцветными молдингами дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова; также на автомобиль устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски.

Кроме того, в продажу выходит LADA Niva Travel в комплектации [BLACK] – она отличается и уровнем оснащения, и стилистическими акцентами в экстерьере и интерьере. В салоне автомобиля обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки выполнены в черном цвете. Дополнительным элементами комфорта стали подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира. На обивке сидений предусмотрена вышивка с обозначением специальной серии [BLACK]. Название модификации подчеркивает и черная окраска легкосплавных дисков.

LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Во сколько обходится содержание LADA Niva Travel (и других моделей) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ