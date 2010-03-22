За год предприятия автопрома РФ сократили персонал на 23,7% | АВТОСТАТ

За год предприятия автопрома РФ сократили персонал на 23,7%

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Общая численность персонала на предприятиях российского автопрома за прошедший год сократилась на 23,7%, и составляет теперь чуть более 250 тысяч человек. Такие данные предоставили аналитическому агентству "АВТОСТАТ" в компании «АСМ-холдинг», которая ведет анализ деятельности предприятий российской автомобильной промышленности.
Напомним, что выпуск автомобильной техники в 2009 году в России сократился почти на 60% до 722 тысяч единиц. Это стало худшим показателем за всю историю отечественного автопрома, начиная с 1972 года, когда на проектную мощность вышел АВТОВАЗ. Это предприятие по-прежнему остается флагманом российского автопрома с наибольшим количеством занятых сотрудников. При этом, только за прошедший год численность персонала на АВТОВАЗа снизилась на 19% и продолжает сокращаться. Руководство предприятия планирует "оптимизировать" численность персонала до 72 тысяч человек, против 106 тысяч по состоянию на конец 2008 года. В «АСМ-холдинге» также отметили, что средняя зарплата на предприятиях российского автопрома по состоянию на декабрь 2009 года составляла 15 353 руб.

Источник: АВТОСТАТ
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