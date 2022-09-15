«БелДжи» может наладить выпуск нового седана Geely

Белорусский завод «БелДжи» планирует наладить производство нового седана Geely. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил гендиректор предприятия Геннадий Свидерский, отметив, что на сегодняшний день «БелДжи» производит только кроссоверы, а появление в линейке автомобиля более бюджетного класса позволит удовлетворить спрос со стороны корпоративных клиентов. Как пишет портал «Китайские автомобили», ранее на «БелДжи» привезли для испытаний и возможной сертификации седаны Geely Emgrand четвертого поколения, причем в самой доступной комплектации – с механической коробкой передач.

В 2023 году белорусский завод начнет выпуск среднеразмерного кроссовера Geely KX11, который для российского рынка сертифицирован под названием Monjaro. Ранее сообщалось, что в нашей стране новинка появится уже в четвертом квартале нынешнего года, при этом на начальном этапе это могут быть автомобили китайского производства. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке. Кроме того, «БелДжи» рассматривает перспективы производства электромобилей – в частности, на предприятии тестируется модель Geometry C.

Руководитель «БелДжи» также подтвердил, что план по поставке 15 тыс. автомобилей Geely в Россию до конца года будет выполнен. По его словам, российский рынок занимает порядка 80% в объеме производства предприятия. Между тем, в 2023 году «БелДжи» планирует расширить географию экспорта на страны ЕАЭС (Армения, Казахстан и Киргизия), а также ведет переговоры по поставкам автомобилей в Сербию.

По итогам восьми месяцев 2022 года в России было куплено 13597 автомобилей Geely, что на 4,4% меньше по сравнению с прошлым годом, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». Самой популярной моделью Geely на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Coolray с показателем 6115 автомобилей (-10%). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 3599 покупателей. Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 3078 купленных машин (рост в 3,3 раза).

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Geely