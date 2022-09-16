АВТОВАЗ возобновит выпуск LADA Vesta с рестайлинговой версии

АВТОВАЗ возобновит производство LADA Vesta с рестайлинговой версии. Об этом «Российской газете» сообщил директор по коммуникациям АВТОВАЗа Сергей Ильинский, добавив, что рестарт выпуска флагманской модели состоится в начале весны следующего года.

Напомним, в феврале 2022-го завод «ЛАДА Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале августа с конвейера ижевского предприятия сошла последняя партия из 240 автомобилей LADA Vesta NG, выпущенных из оставшихся в наличии комплектующих. Таким образом, производство флагманской модели LADA на мощностях завода в Ижевске завершено, и теперь ее выпуск будет возобновлен уже на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за восемь месяцев 2022 года в России было куплено 27669 автомобилей LADA Vesta, что на 64% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла второе место в рейтинге самых популярных автомобилей в России после LADA Granta.

Фото: АВТОВАЗ