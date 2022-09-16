Дилерам Renault предложат перейти в дилерскую сеть LADA, заявил генеральный директор АО «ЛАДА Имидж» Алексей Тихомиров. По его словам, чтобы вести полноценный дилерский бизнес, необходимо не только обслуживать парк, но и продавать автомобили.

Алексей и его коллеги рассказали, что компания полностью обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей Renault. Склад комплектующих и запчастей Renault полностью перешел в собственность «ЛАДА Имидж». Это позволяет решать вопросы, связанные с гарантийными обязательствами.

На данный момент в дилерской сети Renault насчитывается порядка 150 дилеров. Примерно 90 из них продолжают работать в прежнем режиме, 42 компании добавили в свои шоу-румы подержанные автомобили, 16 дилеров «подселили» другие бренды, и только 7 компаний законсервировали либо остановили свой бизнес. На данный момент у дилеров Renault на площадках осталось еще порядка 7 тысяч новых автомобилей.

Фото: «АВТОСТАТ»