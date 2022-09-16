Европейский авторынок в августе 2022 года вернулся к росту

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 3,4% и составили 748 961 машину. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат зафиксирован впервые после 13 месяцев падения, однако нынешний результат гораздо ниже «допандемийного» уровня, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам восьми месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 7 млн 221 тыс. 379 единиц (-11,8%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за август, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в августе продал Volkswagen – 90437 машин (+5,1%). Второе место удерживает Toyota с показателем 53501 автомобиль (+7,6%). Третью строчку занимает BMW, реализовавший 42952 машины (-1,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (42889 шт., +18,6%) и Audi (41568 шт., +3%).