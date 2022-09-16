У дилеров остались последние 500 автомобилей LADA XRAY

У дилеров по всей России на сегодняшний день находится чуть более 500 автомобилей LADA XRAY. Такую оценку агентству «АВТОСТАТ» высказал генеральный директор «Прагматика LADA» Игорь Бадер, добавив, что этих остатков, вероятно, хватит примерно до конца года. Напомним, ранее АВТОВАЗ принял решение отказаться от производства хэтчбека LADA XRAY в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих, требующих замены или локализации их производства в России.

«Многие клиенты, изначально рассматривающие для себя данную модель, смогут найти альтернативу в Vesta Cross и Granta Cross (для кого важен дорожный просвет), или в Granta Liftback (для кого важен небольшой городской автомобиль)», – отметил Игорь Бадер.

В настоящее время стоимость высокого хэтчбека LADA XRAY составляет от 1 млн 106 тыс. 900 рублей, за Cross-версию придется заплатить минимум 1 млн 249 тыс. 900 рублей. По итогам восьми месяцев 2022 года продажи LADA XRAY на российском рынке снизились на 71% до 5017 машин, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». В результате эта модель вошла в ТОП-25 самых популярных автомобилей на российском рынке.

Фото: АВТОВАЗ