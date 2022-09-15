АВТОВАЗ назвал сроки появления кроссовера на базе LADA Vesta

Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – кроссовера на платформе LADA Vesta, а также отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, которые должны встать на конвейер в 2024-2025 годах.

Что касается ближайших производственных планов, при сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов, АВТОВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тыс. новых машин. В 2023 году АВТОВАЗу поставлена задача произвести до 500 тыс. автомобилей LADA, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Автомобили Niva Legend и Niva Travel имеют своих приверженцев, для которых очень важна уверенность в возможностях машины вне дорог. Городские кроссоверы, не обладающие постоянным полным приводом, имеют свою аудиторию, и именно для них разрабатывается кроссовер на платформе LADA Vesta. Уже сейчас можно сказать, что в его числе конкурентов будет большое количество китайских автомобилей», – заявил агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор «Прагматика LADA» Игорь Бадер.

Фото: АВТОВАЗ