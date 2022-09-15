LADA Vesta и Largus признаны лучшими в России

Сегодня подведены итоги всероссийского голосования «Автомобиль Года в России, в котором приняло участие около миллиона человек из 5 тысяч населенных пунктов. LADA Vesta и LADA Largus традиционно стали победителями Национальной премии «Автомобиль года в России» в своих номинациях, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Так, LADA Vesta была удостоена звания «лучший автомобиль в России» в категории «Малый класс». LADA Largus в этом году получил сразу две награды – в номинации «Компактвэны» и «Новинка массового сегмента».

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за восемь месяцев 2022 года в России было куплено 27669 автомобилей LADA Vesta, что на 64% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла второе место в рейтинге самых популярных автомобилей в России после LADA Granta. Универсал LADA Largus в отчетный период выбрали 10669 покупателей – на 62,2% меньше, чем в январе-августе 2021-го. Стоит отметить, что обе модели с марта нынешнего года не производятся в связи с нехваткой комплектующих, и в настоящее время дилеры продают имеющиеся запасы этих автомобилей. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0.

Фото: АВТОВАЗ