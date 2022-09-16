Mercedes-Benz и Rivian запустят совместное производство электрических микроавтобусов

Компания Mercedes-Benz и американский стартап Rivian подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия, которое займется производством электрических микроавтобусов. Производство, как ожидается, разместится в Центральной или Восточной Европе и будет запущено в ближайшие годы, пишет газета «Коммерсант».

Планируется, что оба производителя будут использовать одну сборочную линию, но выпускать на ней два разных электрических микроавтобуса. При этом Mercedes-Benz будет собирать микроавтобусы с использованием создаваемой сейчас электрической архитектуры VAN.EA, а Rivian использует обновленную версию легкого микроавтобуса, которую поначалу создавал для Amazon. За счет совместного использования сборочной линии, сетей поставок и обмена технологиями компании планируют сократить издержки.

Фото: Mercedes-Benz