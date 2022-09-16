Китайский Lynk & Co представил новый кроссовер

Китайская компания Lynk & Co представила обновленную версию кроссовера 06, которая получила приставку Remix в названии. Стоимость новинки начинается от 118,6 тыс. юаней (1 млн 037 тыс. рублей по текущему курсу).

Как пишет портал Autonews.ru, длина кроссовера 06 составляет 4340 мм, ширина – 1820 мм, а высота – 1625 м. Размер колесной базы равен 2640 мм. Новинка построена на платформе BMA, которую используют две модели Geely – Icon и Coolray. Автомобиль получил небольшую решетку радиатора, необычную переднюю оптику, рельефный капот, Y-образные фонари и диски с пятью спицами, обутые в шины Continental UltraContact.

В салоне машины установлены спортивные сиденья, цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, а также небольшой джойстик место традиционно рычага переключения передач. Водителю доступны 21 система помощи на дороге, в том числе система автоматической парковки, функция мониторинга слепых зон, система помощи при движении задним ходом и продвинутый круиз-контроль.

В движение кроссовер приводит бензиновая «турботройка» объемом 1,5-литров. Мощность агрегата составляет 180 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с 7-диапазонным «роботом».

Также у Lynk & Co 06 Remix есть версия подключаемого гибрида PHEV. Такой автомобиль оборудован 1,5-литровым мотором и электродвигателем. Суммарная мощность машины – 260 л.с. На одной электротяге машина может проехать 84 км.

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Фото: carnewschina.com

