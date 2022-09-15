Chevrolet представила электрокроссовер Equinox EV

Как пишет газета « Коммерсант », новинка построена на платформе Ultium, которую уже используют пикап Chevrolet Silverado EV и кроссовер Chevrolet Blazer EV, а также ряд других моделей концерна General Motors. Для Equinox EV будут доступны переднеприводная версия с 210-сильным электромотором и полноприводная модификация с парой электромоторов суммарной мощностью 290 л.с.

Емкость батарей не названа, но для переднеприводного электромобиля предложат два вида аккумуляторов, обеспечивающих запас хода до 400 и 480 км, а для полноприводного – батарея с автономностью до 450 км. На рынок новинка выйдет в четырех комплектациях – 1LT, 2LT, 2RS и 3RS – которые станут отличаться оснащением и декором.

Производство Chevrolet Equinox EV наладят на заводе в Мексике вместе с бензиновым вариантом модели, а старт продаж нового электромобиля запланирован на осень 2023 года.

Фото: Chevrolet