Китайский рынок электромобилей ждет бурный рост

Китайский рынок автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в ближайшие годы будет расти быстрыми темпами, прогнозирует исследовательская International Data Corporation (IDC). Ожидается, что в 2026 году продажи электромобилей и гибридов в стране достигнут 15,98 млн машин.

При этом совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж в период 2022-2026 гг. составят 35,1%. В том числе для полностью электрических транспортных средств данный показатель будет равняться 37,5%, для подзаряжаемых гибридных электромобилей – 20,5%, пишет агентство «Финмаркет». Продажи NEV могут превысить отметку в 50% от общего объема реализации новых автомобилей в 2026 году, полагают аналитики.

Согласно результатам исследования IDC, потребители считают, что в настоящее время общественные зарядные колонки и объекты для обслуживания NEV в КНР могут в целом удовлетворить спрос на внутригородские поездки на короткие расстояния.

Как прогнозируют в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), в 2022 году китайский авторынок может вырасти на 8% до 23 млн машин. При этом реализация автомобилей на новых источниках энергии увеличится почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн единиц.