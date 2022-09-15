В Казахстане появится завод для Chery, Changan и Great Wall

Казахстанская компания «Астана Моторс» в 2023 году планирует начать строительство в Индустриальной зоне Алматы мультибрендового завода полного цикла по производству автомобилей Chery, Changan, Great Wall и ввести его в эксплуатацию в 2025 году. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в компании «Астана Моторс», добавив, что мощность будущего предприятия позволит выпускать до 90 тыс. автомобилей в год, в том числе 60% – на экспорт в страны СНГ. Будет ли среди этих стран Россия, не уточняется. Инвестиции в проект составят порядка 200 млн долларов, на новом заводе будет создано около 2,2 тыс. рабочих мест. Кроме того, уже в нынешнем году компания «Астана Моторс» приступает к строительству предприятия по производству автокомпонентов.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», в августе 2022 года жители РФ приобрели в общей сложности 11037 новых легковых автомобилей китайских марок, что составляет 25,9% от общего объема рынка. При этом выше «китайцев» только отечественные автопроизводители, доля которых в августе составила 38,7%. Нельзя не отметить и тот факт, что только китайским брендам удалось продемонстрировать рыночный рост по отношению к августу прошлого года (+20%), в то время как российские, корейские, японские, европейские и американские марки показывают падение.

Лучшим среди «китайцев» в августе стал Haval, автомобили которого разошлись тиражом в 3040 единиц. Немного отстали от него Chery и Geely (2983 и 2935 шт. соответственно). Отметим еще и EXEED, результат которого в августе составил 1282 машины. На долю этих четырех брендов пришлось 93% от всех купленных автомобилей из КНР.

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Фото: «Астана Моторс»