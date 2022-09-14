КАМАЗ продолжает развивать модельный ряд газовой автотехники

КАМАЗ рассказал о планах развития газомоторной техники, которые предусматривают завершение производства автомобилей поколения К4, модернизацию автомобилей поколения К3 с применением альтернативной компонентной базы, а также разработку и освоение автомобилей поколения К5. Учитывая высокий спрос на полноприводные газомоторные автомобили К3, предприятие в приоритетном порядке разработало модернизированные версии этих моделей с газовым двигателем КАМАЗ V8 и уже с октября начинает их производство, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Что касается газовых моделей поколения К5, в ближайших планах компании – вывести на рынок в конце 2023 года наиболее востребованные газомоторные магистральные тягачи КАМАЗ-54901 на СПГ, а также транспортные автомобили КАМАЗ-65657 и КАМАЗ-65658 на КПГ. На этих моделях применяется современная локализованная кабина и газовый двигатель КАМАЗ Р6 мощностью до 450 л.с., высокотехнологичное производство которого организовано на предприятии.

Газомоторные автомобили транспортного семейства имеют широкий диапазон применения, их модернизация также завершается, старт производства запланирован на ноябрь 2022 года. Эти автомобили имеют в составе газовый двигатель КАМАЗ V8 и локализованную коробку передач 1310 ТО.

Кроме того, на дочернем предприятии «НЕФАЗ» в рамках развития модельного ряда газомоторных автобусов ведется работа над созданием сочлененного автобуса особо большого класса КАМАЗ-6299 на КПГ. Завершение НИОКР планируется в 2023 году, а начало производства – в 2024 году.

Фото: КАМАЗ