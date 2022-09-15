Белорусский авторынок в августе 2022 года рухнул более чем в 6 раз

Белорусский авторынок в августе сократился на 83,9% и составил 542 машины. По итогам восьми месяцев 2022 года реализация новых легковых автомобилей в этой республике составила 11764 единицы, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА). Лидером автомобильного рынка Белоруссии в январе-августе стала LADA, реализовавшая 3490 машин. Далее следуют марки Geely и Kia, чьи показатели продаж не раскрываются.

Как отмечают в БАА, ожидаемый уровень продаж в ближайшие месяцы во многом будет определяться объемом реализации Geely. Без учета реализации завода «БелДжи» рынок вряд ли преодолеет рубеж в 500 легковых автомобилей в месяц. В целом дилерские запасы новых машин превышают 2 тыс. единиц, что соответствует текущему трехмесячному объему продаж. При этом распределение запасов между марками автомобилей, безусловно, крайне неравномерное, а ассортимент новых машин от дилеров продолжает сокращаться.

Узнать о том, какие самые востребованные автомобили на рынке России в августе 2022 можно из ранеее опубликованного пресс-релиза.

Фото: ООО «Ардера»